خلصت دراسة حديثة، أعدها مركز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكي، إلى أن قلة النوم تسبب الإصابة بالبرد خلال فصل الشتاء.
وتقدم الدراسة الجديدة نظرة ثاقبة عن أسباب كون الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الأمراض تكثُر عند وجود التعب والإرهاق خاصة في فصل الشتاء، بحسب موقع ‘‘إندي 100‘‘ البريطاني.
وتكشف الدراسة آثار الحرمان من النوم على الصحة، من خلال مقارنة عينات دم 11 توءماً متماثلاً لديهم أنماط نوم مختلفة، وأوضحت النتائج أن قلة مدة النوم أدت إلى نقص في المناعة.
وقال قائد الدراسة الدكتور ناثانيل واتسون: إن وظائف الجهاز المناعي تكون في أفضل حال عندما يحصل الإنسان على النوم الكافي.وفق “تواصل”.
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