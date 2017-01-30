يحتوي القصب على فوائد صحية عديدة، إضافة إلى قدرته على الحفاظ على الشباب لفترة أكبر، ويجعل الإنسان مفعماً بالحيوية والنشاط، ويؤخر ظهور التجاعيد، وبالرغم من ذلك لا يدرك الكثير منا أهميته.
ويؤكد خبراء التغذية أن القصب ليس مجرد غذاء أو عصير يتناوله الأفراد من الطبقات الفقيرة والشعبية، بل يحتوي على كنز من الفوائد الصحية والجمالية، التي لا حصر لها، فهو محط اهتمام عدد كبير من الأطباء والباحثين والعلماء في العالم.
وتتمثل فوائد عصير القصب في علاج أمراض البرد، والإنفلونزا، والالتهابات، ويعالج مشاكل الأظافر والبقع البيضاء بها، ويساعد في علاج الأنيميا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، ويساهم في الوقاية من أمراض القلب لأنه يخفض نسب الكوليسترول، ويمد الجسم بفيتامينات وأملاح معدنية كثيرة ومضادات أكسدة؛ مما يجعله قادراً على محاربة التجاعيد، ويزيد من كفاءة عملية حرق الدهون في الجسم.وفق “تواصل”.
كما أثبتت التجارب أن عصير القصب يقوي المناعة؛ وبالتالي يحمي من الإصابة بأمراض عديدة، ويقوي الشعر ويجعله أكثر صحة، ويساعد في الوقاية من بعض السرطانات خاصة الثدي والبروستاتا، ويجعل الإنسان أكثر نشاطاً ويحارب الكسل والخمول، ويقوي الأعصاب ويشعر الإنسان بالهدوء والراحة النفسية.
ويساعد القصب أيضاً في تخليص الجسم من السموم، ويزيد إدرار البول، ويقي الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام والأظافر، ويحافظ على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتحسين وظائف بعض أجهزة الجسم خاصة الكلى والكبد، وينظم عمل الأمعاء، ويعالج الإمساك بشكل فعال.
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