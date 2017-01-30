أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اتصالاً هاتفياً بوالد الموظف فيصل بن ممدوح الشريف الذي وافته المنيه، جراء تعرضه لحادث مروري أثناء توجهه إلى الحرم المكي لتأدية واجبه.
ووجه السديس، بإمكانية تعيين أخيه عوضاً عنه في إطار الأنظمة المتبعة، وتقديراً لإسهام هذه الأسرة في تقديم الخدمة في بيت الله الحرام، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
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