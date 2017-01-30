ذكرت مصادر أن جهات عليا أصدرت تعميماً عاجلاً لأمراء المناطق بمنع ممارسات مدعي الطب البديل أو التكميلي، وأخذ التعهدات عليهم.
وأضافت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن التعميم جاء بناء على ما رصدته وزارة الصحة من ممارسات علاجية خاطئة يقوم بها بعض مدعي الطب البديل والتكميلي، استغلالاً لحاجة المرضى للشفاء بغرض الربح المادي.
وأوضحت أن الوزارة حذرت هؤلاء الممارسين وبعد تجاهلهم لتحذيراتها، صدر قرار بأخذ التعهدات اللازمة عليهم.
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