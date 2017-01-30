اكتشف الأطباء وجود قطعة من الشاش داخل بطن سيدة عربية مقيمة في مدينة الرياض، بعد خضوعها لعدة أنواع من الأشعة، على خلفية معاناتها من آلام في بطنها لازمتها نحو 4 أشهر، منذ إجرائها عملية ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الخاصة في الدمام.
وأوضح يوسف عبدالوهاب، زوج المقيمة وفقاً لـ”سبق”، أن زوجته البالغة من العمر 21 عاماً ظلت تشعر بآلام حادة منذ إنجاب طفلتها بعملية قيصرية في الدمام، لافتاً إلى أن الأطباء في المستشفى الخاص أوهموها أن الأمرطبيعي بعد العملية، غير أن الآلام زادت وبدأت تنتابها أعراض أخرى مثل القيء وعدم قدرتها على الأكل.
وأضاف عبدالوهاب أنهم اضطروا لعمل أشعة مقطعية وأشعة صوتية، فظهرت حينها قطعة القماش التي تسببت في انسداد والتصاق داخل الأمعاء، مشيراً إلى أن الأطباء في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض استخرجوا قطعة القماش بعملية جراحية، اضطروا معها لقص جزء من الأمعاء.
ولفت إلى أن المستشفى الذي أجرى العملية القيصرية لزوجته نفى صلته بموضوع الشاش، على اعتبار أنهم عثروا عليه في الأمعاء، مؤكداً أن زوجته لم تخضع من قبل لأي عملية سوى الولادة القيصرية.
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