تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً مساء أمس (الأحد) من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقدم خادم الحرمين الشريفين دعوته لترامب لزيارة المملكة، كما قدم الرئيس الأمريكي دعوته لخادم الحرمين الشريفين لزيارة الولايات المتحدة؛ ليتفقا على جدولة الزيارات في الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر.
وخلال الاتصال تطابقت وجهات نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الآلية المناسبة لذلك، ومواجهة مَن يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
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