تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لشخصين كادا أن يتسببا في كارثة خلال إطلاقهما النار في إحدى المناسبات.
وأظهر المقطع الذي لم يتضح مكان أو موقع تصويره قيام شخصين بإطلاق نار وسط إحدى المناسبات الاجتماعية، فيما ظهر أحدهما غير قادر على السيطرة على السلاح الذي يطلق منه النار؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في إصابة أحد الحاضرين.
من جانبهم طالب متداولو الفيديو الجهات المعنية بالبحث عن مطلقي النار ومحاسبتهما، مبدين أسفهم على استمرار تلك الظاهرة، وعدم اتعاظ المواطنين من الحوادث المؤسفة التي وقعت بسببها.
وفق “أخبار 24”.
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