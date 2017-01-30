كشفت مصادر عن حصول 20 سجيناً وسجينة محكوماً عليهم بالقصاص على درجة البكالوريوس خلال تواجدهم بالسجون، مبينةً أن آلاف النزلاء انتهوا من أداء الاختبارات في مراحل التعليم المختلفة يوم “الخميس” الماضي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن المديرية العامة للسجون أتاحت لأكثر من 47 ألفاً من نزلائها فرصة إكمال تعليمهم عبر نظام “التعليم عن بعد”، مشيرةً إلى أنها نسقت مع عدد من الجامعات لمنح السجناء الانتساب لها والحصول على شهادات تعليمية متقدمة.
وبيّنت أن المديرية عقدت عدة اتفاقات بين جامعات وسجون سعودية مؤخراً لتأهيل النزلاء بواسطة برامج تعليمية وإلحاقهم بالجامعات؛ ما ساهم في حصول عدد كبير منهم على درجة البكالوريوس.
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