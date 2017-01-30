أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض وقنصليتاها بجدة والظهران، اليوم الأحد أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني سبع دول، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن حتى إشعار آخر.
وأوضحت في بيان لها، أنه وتطبيقا للقرار التنفيذي بشأن الحماية من الإرهاب الصادر من حكومتها في 27 يناير تم إيقاف إصدار تأشيرات السفر لأمريكا لمواطني الدول السبع المذكورة.
وطلبت السفارة من كل مواطني الدول السبع المعنية عدم تحديد ميعاد لتأشيرة السفر ولا دفع أي رسوم، لافتة إلى أن كل من لديه موعد محدد سابقاً لا يذهب لحضوره، مؤكدة أنها لن تسمح لهم بالدخول إلى السفارة أو القنصليتين.وفق “أخبار 24”.
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