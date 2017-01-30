قال كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبس اليوم (الأحد)، إن قائمة الدول الـ 7 المحظور دخول مواطنيها للولايات المتحدة هي قائمة أولية، ويمكن أن تضاف لها دولٌ أخرى لاحقًا.
وأوضح بريبس أن القائمة المعلنة للدول المحظورة، ليست جديدة، ولكنها تضمنت دولًا وصفها الكونجرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بأنها الدول الأشد خطورة على أمن الولايات المتحدة، وأن إضافة دول أخرى تتوقف على مدى خطورتها على الأمن الأمريكي.
وأضاف في لقاء تليفزيوني ردًا على سؤال بشأن إمكانية إضافة دول مثل مصر والسعودية وباكستان لقائمة الحظر، بأن المعيار هو أمن الولايات المتحدة، مكررًا أن القائمة المعلنة للدول السبع وافق عليها الكونغرس بمجلسيه، وكذلك إدارة أوباما.
وأشار كبير موظفي البيت الأبيض إلى أن الحظر لن يشمل حاملي الإقامة الأمريكية “جرين كارد” من الدول الـ 7، لكنه قال إن ذلك لا يمنع من توجيه بعض الأسئلة لهم عند الدخول، مضيفًا أن أي شخص يحمل “جرين كارد” من غير الدول السبع ويقوم بزيارتها، ستتم مساءلته أيضًا.
وفي سؤال عما إذا كانت مصالح ترامب الاقتصادية مع المملكة هي سبب عدم إدراجها في القائمة المحظورة، تجنب بريبس الرد، مؤكدًا أن معيار الحظر هو الأمن فقط، وأن القائمة يمكن أن تتسع لتشمل دولًا أخرى.
وفق “أخبار 24”.
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