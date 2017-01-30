أعلن نادي النصر اليوم (الأحد) عن تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق، خلفا للمستقيل زوران ماميتش.
وقالت إدارة النصر إنها اتفقت بصورة نهائية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم، مشيرة إلى أنه سيصل مع جهازه المساعد الى الرياض خلال اليومين القادمين.
يشار إلى أن كارتيرون درب نادي كان الفرنسي عام 2008 لمدة عام، ومنتخب مالي عام 2012 لمدة سنة، وكانت آخر محطاته في نادي وادي دجلة المصري، حيث ترك الفريق في أواخر نوفمبر من العام الماضي.وفق “أخبار 24”.
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