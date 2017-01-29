اختتمت أمس منافسات الصيد بالصقور التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان وادينا تراث واصالة والمقام بمحافظة وادي الدواسر ، والتي استمرت يومين شملت فئة الأحرار ، والشاهين ، وشارك فيها 80 صقاراً من داخل المحافظة وخارجها.
وأوضح المشرف على المسابقة ، خالد الرديني بن قويد ، ان المنافسات شهدت حضوراً جماهيراً لافتاً من عشاق تلك الرياضة ، والتي تأتي ضمن الاهتمام بالموروث الشعبي ، والمساهمة في أحياء هذه الرياضة العريقة الأصيلة ، وتعزيز وجودها وممارستها لدى ابناء المحافظة .
من جهته اشاد المشرف العام على المهرجان ، غازي بن حسين المسعري، بما حظيت به المنافسات من تنافس بين المتسابقين الهواة سيكون له اثره الايجابي على تلك الرياضة التي تمثل جزء رئيساً من التراث الوطني للمملكة ، مقدماً شكره لهيئة السياحة والتراث الوطني على اهتمامها بمثل تلك النوعية من المهرجانات التي ستسهم في الحفاظ على القيم والموروثات في تراثنا الوطني الأصيل .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج