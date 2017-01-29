أعلن اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار 15 حكماً سعودياً للمشاركة في إدارة عددٍ من المباريات في منافستي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
حيث كلّف لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا كلاً من فهد المرداسي، وعبدالله الشلوي، ومحمد العبكري، وخالد الطريس، لإدارة مباراة أديلاند الأسترالي ضد فريق لم يحدد بعد يوم 22 فبراير المقبل بأستراليا، ولمباراة فريق غامبا أوساكا ضد فريق لم يحدد بعد في اليابان يوم 7 فبراير كلاً من تركي الخضير، وفهد العمري، وخلف الزيد.
فيما كلّف كلاً من محمد الهويش، وبدر الشمراني، وهشام الرفاعي، لإدارة مباراة فريقي صم والمحرق بسلطنة عمان يوم 21 فبراير القادم، وكلّف لمباراة بنغالور ايست بنغال الهندي وآخر من جزر المالديف يوم 14 مارس كلاً من شكري الحنفوش، وعبدالرحيم الشمري، وخالد الطريس.وفق “أخبار 24”.
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