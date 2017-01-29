تسبب الدولي محمد العويس حارس مرمى الشباب السابق، والمنتقل حديثاً إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإعادة المقولة الشهيرة ألا وهي (الخائن)، وظهورها في مدرجات دوري جميل للمحترفين. صفقة العويس التي أحدثت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي السعودي وتحديداً بين الأطراف الثلاثة (الشباب والهلال والأهلي)، حيث كان الأول لديه الرغبة في الإبقاء عليه لكن السيولة المادية وقفت عائق، أما الثاني كان متردداً ولم يكمل مشواره في الصفقة، فيما يخص الأهلي الذي نجح بالظفر بالحارس الدولي وضمه إلى صفوفه رسمياً لمدة 5 سنوات.
أول أمس خلال مواجهة الاهلي والشباب ضمن الجولة 16 من مباريات دوري جميل، كانت هناك قمة أخرى في مدرجات الجوهرة بين جماهير الأهلي والشباب دخل بوسطهم الحارس محمد العويس، حيث انفجرت مدرج الليث الذي احضر معه اللافتات والـ(تي شيرتات) كُتب عليها (الخائن 33)، وبذلك نعت عدد من مدرج الليث الحاضر في الجوهرة أول أمس.وفق “النادى”.
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