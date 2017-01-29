أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن عزمها رفع احتجاج على خلفية مبارة فريقها مساء أمس السبت أمام الهلال وذلك بعد إنهاء حكم مواجهة الاتفاق المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة.
وقال المركز الاعلامي بنادي الاتفاق على تويتر: استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء حكم مواجهة الاتفاق الهلال المباراة قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة.
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أسندت مباراة الاتفاق والهلال ضمن الجولة الـ16 من مباريات دوري جميل لطاقم تحكيم ألماني مكون من حكم ساحة ستيفان لوب، مساعد1 مارك بورش، مساعد2 فريدريك فليكس.وفق “أخبار 24”.
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