مع بداية الدور الثاني من دوري جميل للمحترفين، وعودة قطار الدوري للسير بعد فترة التوقف تزداد المنافسة سخونة بين الفرق.
ويشهد دوري جميل للمحترفين مجموعة مميزة من العناصر تحمل أحلام وطموحات جماهيرها من أجل التتويج باللقب الغالي.
ومن خلال هذا التقرير سنرصد أعلى 5 لاعبين من الناحية التسويقية وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
وذكر الموقع أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية حيث أنه يساوي 4.5 مليون استرليني.
وجاء كارلوس إدواردو لاعب الهلال في المركز الثاني 4.3 مليون استرليني، ومن بعده ليو بوناتيني لاعب الهلال بقيمة 3.5 مليون استرليني.
في المركز الرابع جاء فيتفا لاعب الأهلي بقيمة 3.2مليون استرليني ثم لاعب الهلال السابق تياجو الفيس والي بلغت قيمته 2.4مليون إسترليني.وفق “أخبار 24”.
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