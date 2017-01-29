يستعد الشارع الرياضي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لاستقبال قضية رياضية جديدة سيكون بطلها لاعب نادي الاتفاق محمد كنو وطرفاها الأهلي والهلال، حيث قرر مسؤولو النادي الأهلي وفق مصادر وثيقة لا تقل عن المصادر التي سبق وأكدت أن حارس الشباب محمد العويس سيوقع للنادي الأهلي في جدة بتاريخ 25 يناير، الدخول في صفقة محمد كنو بكل قوة ومنافسة الهلال الذي سبق واتفق مع اللاعب.وأشارت ذات المصادر إلى أن النادي الأهلي لديه علم بأن عضو شرف هلاليا سبق وقدم لمحمد كنو مبلغ 2 مليون ريال في وقت سابق (على طريقة صفقة ياسر القحطاني) ليكسب وده في الفترة القادمة حيث سيقدم الأهلي -وفقاً لمصادر مقربة من عضو شرف أهلاوي هام- ذات المبلغ لكنو ليعيده للهلال علاوة على مبلغ آخر سيكون مرضيا له كلاعب محترف كهدية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة نادي الاتفاق وضعت تجديد عقد كنو ضمن أولوياتها حيث سبق وقدمت له مبلغ 4 ملايين ريال سنوياً لكنه رفضه مما جعل الإدارة تقرر بيع المدة المتبقية في الصيف القادم.
وعلى الصعيد نفسه علمت مصادر (الرياضي) أن إدارة نادي النصر أبلغت الأهلاويين أنها لن تدخل في صفقة محمد كنو في حال كانت لهم رغبة فيه لكنها شددت بأنها ستدخل فيه في الصيف إن كانت لا ترغب فيه نظراً للعلاقة المتينة التي تجمع الناديين.
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