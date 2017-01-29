نعى الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأوضح بيان رسمي أن الصلاة على الأمير بدر بن محمد آل سعود ستكون يوم غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
نعى الديوان الملكي مساء اليوم (الأحد) الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأوضح بيان رسمي أن الصلاة على الأمير بدر بن محمد آل سعود ستكون يوم غدٍ الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
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