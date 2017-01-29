نعى الفنان ناصر القصبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر والده قاسم القصبي، الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد)، ليرد عليه عدد من المشاهير، على رأسهم الشيخ عادل الكلباني، وطارق الحبيب، معزين ومواسين في أحزانه.
وكتب الشيخ عادل الكلباني مواسياً القصبي: “عظَم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لوالدكم وتجاوز عنه ورحمه وجعل مثواه الجنّة”، فيما رد الدكتور طارق الحبيب بقوله: “عظم الله أجركم أخي ناصر وأسكن الله والد الجميع فسيح جناته ورزقكم الصبر والسلوان”.
وتوالت ردود العزاء على الفنان ناصر القصبي من إعلاميين وفنانين ومثقفين، داعين للفقيد بالرحمة والغفران، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج