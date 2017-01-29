ناشد المواطن يوسف العتيبي والد الطفلة حلا، التي فقدت النظر والسمع والنطق بسبب خطأ طبي بأحد مستوصفات جدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التدخل لإنقاذ ابنته، فيما أكدت وزارة الصحة تكفلها بعلاج الطفلة حتى لو تتطلب الأمر نقلها للخارج.
وأشار العتيبي، خلال اتصال له مع برنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، إلى أن حالة ابنته الصحية ما زالت متدهورة، إذ إنها ما زالت فاقدة السمع والبصر وغير قادرة على النطق، بجانب تدهور حالتها النفسية والبكاء المستمر، وأن الشؤون الصحية أبلغته أن شكواه تحت الإجراء رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمها.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، في اتصال مع البرنامج، أن وزير الصحة شخصياً مهتم بالقضية ويتابعها ويتابع الحالة الصحية للطفلة حلا، وأن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الشؤون الصحية بجدة، مضيفاً أن الأمر المهم هو علاج الطفلة حتى لو استدعى الأمر نقلها إلى الخارج.
وفق “أخبار 24”.
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