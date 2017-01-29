أعلنت وزارة الدفاع تعزيزها لترسانتها العسكرية بمنظومة أسلحة فتاكة في المجالات كافة، لحماية مقدرات الوطن، وردع أي محاولة للمساس بأمن المملكة.
وكشف “درع الوطن” الحساب الرسمي للوزارة على موقع “تويتر” عن امتلاك القوات المسلحة لأربعة أسلحة فتاكة، منها الطائرات المقاتلة (F-15 إيغل) وطائرات المقاتلة الأوروبية (تايفون)، والمروحيات المقاتلة (إيه إتش 64 أباتشي)، ودبابات أبرامز (M1A2S).
وأشار إلى أن القوات الجوية عززت منظومتها القتالة بالطائرة “F.15-SA”، المعروفة باسم “النسر المقاتل”، التي تتمتع بقدرات كبيرة ودقة عالية، مزودة بهيكل قوي يقدر عمره الافتراضي بأكثر من الضعفين مقارنة بالطرازات السابقة، ويتوقع لها أن تظل في الخدمة حتى عام 2025.
ولفت إلى أن السرعة القصوى للطائرة تبلغ 2655 كيلومترا في الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، فيما يصل المدى القتالي الفعال إلى 1840 كيلومترا.
وكانت الاتفاقية التي وقعتها المملكة تتضمن شراء 84 طائرة من طائرات “النسر المقاتل”، التي صممت وفق طلبات خاصة من القوات الجوية الملكية، لتنضم إلى أسطول الطائرات (F-15)، والـ”أباتشي” والـ”بلاك هوك”، والـ(إي إتش 60 آي)، والـ(إم دي 530 إف)، فضلا عن الأسلحة الاستراتيجية التي انضمت إلى القوات المسلحة كصواريخ “رياح الشرق”.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج