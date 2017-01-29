قالت مصادر مطلعة إن الجهات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من الإطاحة بـ 34 عنصرا لحزب الله اللبناني، المصنف كـ”منظمة إرهابية” في المملكة.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أنه تم إحالة العناصر كافة، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، وذلك بعد أن فرغت دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام من استجوابهم.
وأشارت إلى أن المحكمة نظرت خلال الأشهر الماضية قضايا الموقوفين الـ34، حيث أصدرت أحكامها بحق 30 منهم، فيما لا تزال قضايا الـ4 الآخرين قيد النظر، حيث جاءت الأحكام بالسجن بحق 29 عنصرا بمدد متفاوتة، وحكم وحيد بإيقاع عقوبة القتل تعزيرا بحق أحدهم.
ولفتت المصادر إلى أن غالبية العناصر هم سعوديو الجنسية، عدا واحد لبناني، و4 يحملون الجنسية اليمنية.
وكشفت عن أن العناصر كانت تقوم بـ5 مهام أساسية، هي: التأييد والدعم والتجنيد والتواصل مع الحزب والانضمام إليه.
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