بلغ إجمالي المبالغ التي جمعتها حملة تبرعات نظمتها الشركة السعودية للكهرباء لمنسوبيها بهدف مساعدة ودعم الشعب السوري نحو 1.8 مليون ريال.
وأوضح الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة حمود الغبيني، وفقاً لـ”المدينة”، أن العاملين بالشركة تفاعلوا بشكل ممتاز مع حملة التبرعات التي دعت لها الشركة لمساندة الشعب السوري، الأمر الذي بلغ بجملة التبرعات بنهاية الحملة 1.759.750 ريال.
وكان المدير التنفيذي للشركة المهندس زياد بن الشيحة أعلن إطلاق حملة تبرعات داخلية لمنسوبي الشركة، لمساندة الشعب السوري ودعمه بالمساعدات الإنسانية، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين للتضامن مع الشعب السوري، لافتاً إلى أن الشركة خصصت رابطاً إلكترونياً يتيح لأي موظف تحديد المبلغ الراغب في التبرع به.
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