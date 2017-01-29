شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بإحدى شركات السيارات لعدم التزامها بخدمات ما بعد البيع.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، حكما على شركة “الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة”، لبيع وصيانة السيارات، الوكيل التجاري لشركة “مازدا”، لمخالفة أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار وضمان جودة المصنع.
وأشارت إلى أن الحكم يقضي بتوقيع عقوبة مالية، ونشر الحكم على نفقة المنشأة بإحدى الصحف المحلية.وفق “أخبار 24”.
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