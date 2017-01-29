قال رئيس مجلس إدارة نادي العين غانم الهاجري إنهم سيتواصلون مع نادي النصر لتوضيح وجهة نظرهم، وذلك بشأن ما يتم طرحه حاليا عن المدرب الكرواتي زوران، مبينا أن الأخير ليس الخيار الوحيد لتدريب الفريق بل أن هنالك 5 ملفات أخرى يتم دراستها.
وأضاف: “زوران لا يزال من ضمن الخيارات المطروحة، علما أننا لم نطلب زوران بالاسم”، وذلك في حديثه لقناة أبو ظبي الرياضية عقب نهاية لقاء الفريق أمام الأهلي بالدوري المحلي.
وأشار رئيس العين إلى أن زوران كان من ضمن الخيارات المطروحة لتدريب الفريق وأن النادي لم يتعاقد حتى الآن مع أي مدرب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية في حينها.
وبيّن رئيس العين أن زوران كان لديه رغبة في الاستقالة، وأشار إلى أن المتابع يعرف أن هنالك مشكلة مع زوران ومع أحد اللاعبين وكان المدرب قريب من أنه يغادر سواء للعين أو غيره من الأندية.
وشدد على متانة العلاقة التي تربط العين بجميع الأندية السعودية، مبينا أنها تمتد إلى ماهو أبعد من الرياضة.
وكان رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي قال اليوم إن العين لم يتواصل معه بشأن التعاقد مع زوران، مبديا عتبه على إدارة النادي الإماراتي في هذا الجانب.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج