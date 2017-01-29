كشفت مصادر مطلعة أن عضو شرف نادي الهلال الداعم الأمير فيصل بن سلطان تكفل بكامل التكاليف المالية لتجديد عقدي الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج لمدة 4 سنوات، حيث ينتظر أن تعلن الإدارة عن التوقيع الرسمي مع اللاعبين خلال اليومين المقبلين بعد أن توصلت معهما إلى اتفاق شامل لجميع البنود الاحترافية والمالية، وأوضحت المصادر أن العقدين الجديدين سيكلفان خزينة النادي الأزرق قرابة الـ40 مليون ريال مقسمة على الأعوام الأربعة.وفق “المدينة”.
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