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صور توثق طبيعة الحياة في مدينة الرياض قبل نحو 70 عاماً

المحتوى السابق المحتوى التالي "الإسكان" تكشف عن آلية تخصيص 120 ألف وحدة سكنية.. وتؤكد: أسعارها أقل من السوق