تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صوراً تاريخية لمدينة الرياض، قالوا إن طبيب الملك عبدالعزيز داريل كراين التقطها عام 1950م.
وتوثّق الصور المباني القديمة للعاصمة، والترع والمسطحات المائية، والسيارات “المرسيدس” المستعملة في ذلك الحين، والزي الأمني لرجال الشرطة والجيش، والرجال والصغار وهم يبتاعون بالأسواق ويتجولون بين شوارع وجنبات الرياض، وبعض الحرفيين والعمال وهم يزاولون أعمالهم.
وعبر مستخدمو وسائل التواصل عن إعجابهم بهذه الصور وتلك الحياة البسيطة، وتمنى بعضهم لو كان عاش في هذه الأيام، حيث الطبيعة الخلابة والهدوء والاستقرار والبساطة بعيداً عن تعقيدات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة.
وكان الطبيب الأمريكي داريل كراين أحد أعضاء الفريق الطبي الأمريكي الذي قدم للمملكة خصيصاً لعلاج الملك عبدالعزيز، وكان قد اصطحب معه كاميرته الخاصة لممارسة هواية التصوير، حيث التقط صوراً للملك عبدالعزيز وقصور ملكية وبعض معالم وشوارع مدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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