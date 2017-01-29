أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر أن اللبنانية “كريستي سركيس” تعمل كمستشارة للشركة وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البدر وفقاً لـ”الرياض” إن كريستي” ستعمل في الخطوط السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي، نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي قد أبدوا سخطهم لخبر تعيين “كريستي” كمديرة للعلاقات العامة بالخطوط السعودية، مؤكدين أن هناك العديد من الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذا المنصب.
يذكر أن “كريستي سركيس” شغلت في 2010 منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين بالخطوط الجوية القطرية، قبل أن تُعين في 2012 بمنصب المدير التنفيذي للاتصالات بالشركة.
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