قضت دائرة الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة، بأحقية أم بحضانة طفلتها البالغة من العمر 5 أعوام رغم زواجها.
تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم أحد الآباء بدعوى للمطالبة بمنحه الحق في حضانة طفلته بعد زواج الأم من آخر، وبعد عقد عدة جلسات واستدعاء المحكمة للأم والاستماع إليها أصدرت حكمها لصالح الأم كونها الأصلح لرعاية الطفلة والأحق بحضانتها.
وقالت المحامية السعودية بيان زهران وفقا لصحيفة “الرياض”، إن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفع ذلك إلى من يقوم به، لذلك فإن الأم أصلح، مشيرة إلى أن الصحيح في هذه الأحوال أن الزوج الجديد إذا رضي بحضانة زوجته لابنتها يحق لها الحضانة، لذلك لا بد من إقرار بموافقة زوج الأم على ذلك وعدم ممانعته.
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