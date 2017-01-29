أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد إنجاز مشروع ربط فاتورة الكهرباء باسم مستأجر العقار قبل نهاية العام الجاري، كاشفاً عن استراتيجية لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي في القطاع السكني بنهاية 2025.
وقال الدكتور الشهري إن الشركة السعودية للكهرباء طورت أنظمة الفوترة لربط الفاتورة باسم المستفيد مباشرةً، وتعمل منذ مطلع 2017 على تنفيذ ربط فواتير الشركة بالمستهلك الفعلي، مشيراً إلى أن الشركة قد تحتاج إلى عدة أشهر حتى تنجز ذلك المشروع، متوقعاً إنجازه قبل نهاية العام.
وأضاف في حوار له مع صحيفة “اليوم” أن هناك استراتيجية يجري العمل على تنفيذها لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي في القطاع السكني بنهاية 2025، لافتاً إلى أنه تم استحداث 22 مؤشراً لمراقبة كفاءة منظومة الكهرباء في المملكة، ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشرا معدل مدة الانقطاع لكل مشترك بالدقيقة في العام الواحد ومعدل تكرار الانقطاع لكل مشترك في العام الواحد.
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