حددت المصلحة العامة للجمارك، أمس السبت (28 يناير 2017)، 8 محاذير خاصة باستيراد السيارات المستعملة، تطبق اعتبارا من العام الجاري.
وأوضحت الجمارك السعودية أن ضوابط استيراد السيارات المستعملة تضمنت عدم السماح لأي شخص باستيراد أكثر من سيارتين خلال العام, باستثناء من كان يحمل سجلا تجاريا في نشاط المتاجرة بالسيارات.
كما أكدت أنه يحذر استيراد السيارات التي يكون مقودها في الجهة اليمنى.
وتضمنت الشروط عدم السماح باستيراد السيارات التي سبق استخدامها كسيارات أجرة أو سيارات شرطة.وفق “عاجل”.
والجدول التالي يوضح المحاذير الثمانية:
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