أكد مصدر مطلع، أن جهات عليا وافقت على طلب التعليم ندب معلمات سعوديات للعمل بالمدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، خاصة زوجات العاملين بالممثليات السعودية، أو ممثلي المملكة في المنظمات الدولية، أو المبتعثين للدراسة.
وأضاف المصدر، وفقاً لـ”الحياة”، أن انتداب المعلمة للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج يكون خلال مدة عمل زوجها في الخارج، مبيناً أن الجهات العليا وجهت التعليم بضرورة التنسيق مع وزارات الخارجية والخدمة المدنية والمالية والمؤسسة العامة للتقاعد لوضع الضوابط اللازمة لانتداب المعلمات للعمل بالخارج.
وتضمن التوجيه، أن تعتمد الضوابط الخاصة بانتداب المعلمات للخارج بقرار يصدره وزير التعليم، وأن يراعى فيه عدم تكرار صرف البدلات للمعلمة، ففي حال كانت تستحق بدلات معلمة ومرافقة، تصرف لها بدلات المرافقة فقط.
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