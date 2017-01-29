كشفت مصادر بمجلس الشورى عن انتهاء دراسة المقترح الخاص بتعديل نظام الجنسية، الذي يعطي الحق لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب في الحصول على الجنسية السعودية، على أن يتم طرحه للجلسات العامة قريباً.
وبيّن عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية بالشورى عطا السبتي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن اللجنة درست نقاط المقترح كافة باستفاضة كبيرة، كما أن الهيئة العامة للمجلس أقرته تمهيداً لطرحه للجلسات العامة
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