قررت بعض شركات بيع السيارات بالتقسيط تجاهل التقارير السلبية الخاصة بعملاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”؛ كي تتيح لهم الفرصة للشراء، في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودي سعيد البسامي وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن “سمة” تسجل كل حالات تعثر الأفراد عن سداد الأقساط بما فيها المبالغ البسيطة، ما حدا ببعض الشركات لاتخاذ تلك الخطوة لجذب المشترين وتنشيط مبيعاتها.
فيما أشار الاقتصادي المصرفي فضل البوعنين، إلى أن “سمة” على الرغم من كونها تشكل المصدر الوحيد للمعلومات الائتمانية الموثوق فيها، لكنها تبقى مصدراً للمعلومات دون أن تتدخل في نوعية القرار المتخذ من شركات التمويل، ومنها شركات تقسيط السيارات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج