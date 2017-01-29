رد محافظ حفر الباطن عبدالمحسن العطيشان على مقطع الفيديو الذي صور أثناء زيارته لمهرجان الربيع والتراث بالمحافظة، وهو يسير وسط حراسة وصفها مغردون بأنها مبالغ فيها، مبيناً أنها كانت اجتهاداً شخصياً من عدد من المتطوعين.
وأوضح العطيشان في تصريح صحفي، أن ما حدث كان اجتهادات شخصية من شباب متطوعين، ولم تكن المحافظة على دراية بها.
وقدم المحافظ اعتذاره لما جاء في مقطع الفيديو، مؤكداً التزامهم بتوجيهات ولاة الأمر بالتواصل مع المواطنين وعدم الابتعاد عنهم.
يذكر أن مغردين قد تداولوا مقطع فيديو لمحافظ حفر الباطن وهو يسير بأحد المهرجانات وسط حراسة مشددة، مبدين استغرابهم وتندرهم للحراسة المبالغ فيها، والتي لا يلجأ لها كبار المسؤولين أنفسهم.
وفق “أخبار 24”.
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