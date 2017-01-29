نقلت مصادر عن متحدث البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يقوم بالتحدث هاتفياً اليوم الأحد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”.
وكان ترامب قد أجرى اتصالاً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس، تحدثا من خلاله عن ملامح العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، على ضوء ما قد يصلان إليه من تفاهمات بشأن ملفات سوريا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.
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