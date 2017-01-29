ناشدت مواطنة تسكن بمدينة الرياض أمير المنطقة، حمايتها وبناتها الست من طليقها أرباب السوابق، الذي هددهن بحرق منزلهن، إن أبلغت الشرطة عن تعاطيه المخدرات والمسكرات.
وأوضحت أم خالد، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنها رفعت شكوى لأمير المنطقة تشكو فيها من طليقها الذي رزقت منه بست بنات وولد واحد؛ حيث إنه من أرباب السوابق ومتعاطٍ للمخدرات والمسكرات، وتم تطليقها منه بناء على دعوى خلع رفعتها عليه.
وأضافت أن زوجها لا يزال ملازماً لهن في المنزل الذي تسكن فيه مع بناتها غرب مدينة الرياض، ويُحضر فيه أشخاصاً يشربون المسكر ويتعاطون المخدرات معه، مبينة أنها طالبته بالخروج من المنزل وإلا ستبلغ عنه الشرطة، إلا أنه هددها بأنه سيحرقها هي وبناتها داخل المنزل إذا فعلت ذلك.
وأشارت أم خالد إلى أن البيت الذي تسكن فيه مع بناتها اشترته بعد طلاقها بالأقساط عبر أحد البنوك، ودفعت مبلغ 483 ألف ريال، فيما ألزم طليقها بدفع أقساط بقيمة 100 ألف ريال، لكن طليقها فصل من عمله لإدمانه المخدرات ولأنه من أرباب السوابق.
وبينت أن البنك أرسل لهن إنذاراً نهائياً بإخلاء المنزل والتصرف في العقار بعد توقف تسديد الأقساط، مناشدة أهل الخير أن يمدوا إليها يد المساعدة، لحمايتها من طليقها ودفع المتبقي من أقساط المنزل الذي لا تمتلك سواه لتسكن فيه هي وبناتها.
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