أعرب الأمير خالد بن طلال عن صدمته بعد اكتشافه دخول عبدالرحمن نجل الشيخ سلمان العودة في غيبوبة؛ إثر الحادث الذي تعرض له مع أسرته الأربعاء الماضي، وذلك بعد ذهابه لمنزل الشيخ لأداء واجب التعزية، ومواساته.
وقال الأمير خالد عبر تغريدة دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “قمت بتعزية الشيخ سلمان العودة، وأردت أن أخفف عليه بغيبوبة ابني، وأننا نعيش يوميًا ما بين حياة وموت، فتفاجأت بغيبوبة ابن آخر له بسبب الحادث”.
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