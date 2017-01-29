تنازل مواطن في منطقة تبوك، أمس السبت، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع.
وجاء إعلان المواطن، بحسب “سبق”، خلال حفل زواج أحد أبنائه؛ حيث أكد أنه سيوثق لاحقاً تنازله عن القاتل بشكل رسمي في المحكمة العامة.
تنازل مواطن في منطقة تبوك، أمس السبت، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع.
وجاء إعلان المواطن، بحسب “سبق”، خلال حفل زواج أحد أبنائه؛ حيث أكد أنه سيوثق لاحقاً تنازله عن القاتل بشكل رسمي في المحكمة العامة.
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