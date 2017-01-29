أكدت المديرية العامة للأمن العام أنها لن تتساهل مع البلاغات الكيدية الواردة عبر تطبيق “كلنا أمن” المخصص لتلقي بلاغات الجمهور حول الجرائم والمخالفات المرورية داخل المدن وخارجها.
وأوضحت أن مقدمي البلاغات الكيدية عبر التطبيق سيعاملون بمنتهى الحزم، وستطبق بحقهم كافة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للتطبيق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها: “يتم التعامل مع البلاغات الكيدية المقدمة عبر تطبيق “كلنا أمن” بمنتهى الحزم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحابها”.وفق “أخبار 24”.
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