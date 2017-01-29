أصدر وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن الفضلي قراراً بسحب مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء والمياه العذبة من شركة “سامسونج” الهندسية.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر الشركة في تسليم مشروع المحطة، وعدم إنجازها إلا لما نسبته 55٪ من المشروع الذي تبلغ تكلفته 11.3 مليار ريال، والذي من المقرر أن يتم تسليمه نهاية العام الماضي 2016م.
وذكرت مصادر أن قرار سحب المشروع جاء بعد مداولات عدة، خصوصاً وأن الشركة طالبت مؤسسة تحلية المياه بدفع تعويضات وقدمت، بحسب “الاقتصادية”، اشتراطات خارج العقد الذي فازت به الشركة في 2012.وفق “اخبار 24”.
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