علمت مصادر أن إدارة نادي النصر اتفقت مع نادي الشعلة على شراء عقد اللاعب خالد العتيبي مساء البارحة بتوصية من مدرب الفريق الأولمبي الوطني صالح المطلق وقد تكفل بتكاليف الصفقة عضو هيئة أعضاء الشرف منصور الثواب الذي يدعم الفئات السنية بالنادي خلال الفترة الماضية سعياً منه بتدعيم ناديه لتكون ركيزة أساسية للفريق الكروي الأول.
ويعتبر العتيني من المواهب التي يتوقع لها مستقبل مميز في الكرة السعودية في حال حافظ على نفسه وواصل مستوياته المميزة التي قدمها مع فريقه السابق نادي الشعلة.
وكانت الرياضي أوضحت في عدد سابق أن الثواب في طريقه لحسم ثلاث صفقات لتدعيم الأولمبي وأحدهم كان المدافع خالد العتيبي.وفق “الرياضى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج