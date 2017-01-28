أعلن المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مضاعفة مكافاة الفوز للاعبي الاهلي بعد تغلبهم على الشباب ضمن الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين بثلاث أهداف مقابل هدف.
ونشر ابو راشد تغريده جاء نصها : تكفلت سيدة الاعمال الاهلاوية بمكافآت مضاعفة للاعبي الاهلي بعد فوزهم على الشباب وقد فوضتني للإعلان عن ذلك.
يذكر ان السومة سجل هدفين للأهلي فيما سجل عبدالفتاح عسيري هدف الملكي الثالث، وسجل محمد بن يطو هدف الشباب الوحيد، ليتصدر الاهلي مع الهلال بنفس العدد النقطي مؤقتا.وفق “النادى”.
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