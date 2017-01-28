أكد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اليوم (السبت) في مؤتمر صحفي أن النصر لا يقف على أحد، وأنه يتفهم طريقة استقالة مدرب الفريق زوران، موجهًا عتابه لإدارة نادي العين الإماراتي على طريقة التعاقد مع المدرب.
وأوضح بن تركي خلال المؤتمر الذي عقده برفقة المدرب زوران ماميتش، أن المدرب شرح لي ظروفه، وأنه تقبلها بصدر رحب، ولا يمكن أن يجبره على البقاء وهو لا يرغب لأي ظرف كان، والنصر لا يجبر أحداً على البقاء.
وأضاف أنه يحترم نادي العين، وتمنى أنهم دخلوا من الباب بخصوص التفاوض مع المدرب، مشيدًا بالمدرب وأنه قدم عملًا جيدًا، وأنه راضٍ عن النتائج التي تحققت معه، وأن زوران كان مرتاحًا مع الفريق، إلا أنه جاء له عرض من نادي آخر ورغب في الرحيل، وهناك شرط جزائي لنا وعلينا، ونحترم المدرب ونحترم قراره.
وأشار رئيس النصر إلى أنه لا يقبل وصف الخائن على أي شخص عمل في النصر، فهذه هي طبيعة العقود وكل شخص ينظر لمصلحته، مؤكدًا أنه مع مرور الوقت كان مقتنعاً بالمدرب، وأن المدرب القادم لن يجد صعوبة في قيادة الفريق.
من جهته قال زوران إن قرار المغادرة صعب، وأن أسرته هم السبب، موضحًا أن عرض العين كبير لكنه ليس سبب رحيله عن النصر، نافيًا وجود مضايقات له في النادي، بل على العكس كان الكل مساندًا له، وكان هو المسؤول عن القرارات داخل الفريق، ولكن “هنا في السعودية جميع من أقابلهم خارج النادي أجدهم مدربين”.وفق “أخبار 24”.
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