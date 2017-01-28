حددت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، عدة مواصفات فنية خاصة لتركيب كاميرات المراقبة، يشترط الالتزام بها عند طلب تجديد ترخيص المحلات والأنشطة التجارية الأخرى.
وتضمنت الشروط الفنية، قدرة نظام المراقبة على النقل المباشر للأحداث بالفيديو بسرعة لا تقل عن 30 صورة في الثانية لكل كاميرا، وأن يتضمن التسجيل والعرض توفير الوقت والتاريخ، إضافة إلى خاصية البحث بالوقت والتاريخ ورقم الكاميرا، إذا كانت أكثر من واحدة.
واشترطت الوزارة، لتجديد ترخيص الأنشطة التجارية، الالتزام بعقود صيانة لنظام المراقبة مع شركات متخصصة، وتوفير جدار ناري ونظام حماية أمني لشبكة المراقبة التلفزيونية، واستخدام أجهزة تسجيل بنسبة جودة لا تقل عن 90%.
وألزمت “الداخلية” بحسب “المدينة” المطاعم، والبوفيهات، والمقاصف المدرسية، ومنافذ الوجبات السريعة، والفنادق بجميع فئاتها، وصالات العرض والحدائق والملاهي، ومحلات تجارة الذهب والمعادن الثمينة، والمصارف التجارية، والمستودعات والمصانع، ومحطات توزيع الغاز، والمستوصفات والمستشفيات الأهلية، والجامعات والمراكز التعليمية الأهلية، بتركيب الكاميرات بالمواصفات المذكورة.
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