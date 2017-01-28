أبدى أحد جنود قوات حرس الحدود شجاعة نادرة من خلال قيادته لفرق خاصة تعمل بشكل دوري على تمشيط القرى اليمنية المهجورة والمتاخمة لقطاع الحرث الحدودي والتي تستغلها الميليشيات الانقلابية في محاولة الاعتداء على الحرم الحدودي.
وأظهر تسجيل مصور بثته قناة “العربية” الرقيب ماجد القرني وهو يقود فرقة من الجنود في وضح النهار؛ لتمشيط قرية حدودية هجرها سكانها وانتقلوا إلى داخل العمق اليمني؛ لتأمينها والتأكد من عدم وجود أي عناصر حوثية داخلها.
ويتميز الرقيب القرني بخبرة ميدانية كبيرة ومعرفة بتفاصيل الشعاب الجبلية المتاخمة للحدود، وقد تعرض للإصابة ست مرات خلال عمليات التمشيط والاستكشاف التي تتميز بالخطورة العالية.
من جانبه، أثنى العقيد قاسم منقري قائد قطاع الحرث الحدودي على شجاعة الرقيب القرني، مؤكداً أنه يشارك في أغلب المواجهات المباشرة مع العدو، ولافتاً إلى أنه كثيراً ما يقطع إجازاته الاعتيادية ليعود ويشارك زملاءه في التصدي للعدو.
وفق “أخبار 24”.
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