وثق مقطع فيديو متداول اليوم (السبت) حماية مبالغاً فيها لأحد المسؤولين، خلال زيارته لمهرجان في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.
وأظهر المقطع المسؤول وهو محاط بعدد كبير من الحراس الشخصيين خلال جولته التي قام بها لتفقد فعاليات المهرجان.
وأحدث المقطع موجة من التندر والاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، للمبالغة غير المبررة في الحراسة ، لافتين إلى أن كبار مسؤولي الدولة أنفسهم لا يستخدمون مثلها.
وفق “أخبار 24”.
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