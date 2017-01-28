اشترى ثري سعودي ومربي خيول فرسًا يدعى “براذر ديريك” وهو حاصد للملايين، من الفئة الأولى للخيول.
وسيصل الفرس، وهو ابن الذكر “بنش ديريك” والانثى “سوفت سيل” إلى المملكة في 24 فبراير القادم، ليحل في المزرعة التي تمتلك أيضا الأحصنة الأمريكية “بوميروي” وفلاشي بول”، منذ استيرادهما عام 2015.
وأوضح نجل مربي الخيول الذي اشترى الفرس أن تسلسل نسل “براذر ديريك” كان السبب في شرائه، رغم أنه غير منتشر بشكل كبير في المملكة، وأنه يأمل أن نسله سيحظى بخيل متميز في الركض في حلبات السباق.
كان الفرس “براذر ديريك” المولود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد بيع عندما كان عمره عامين، بمبلغ 275 ألف دولار، حيث فاز مع صاحبه ومدربه بـ 5 سباقات بما فيها سباقان من الفئة الأولى، وتقاعد بعد أن حقق 6 انتصارات، من أصل 17 سباقًا شارك فيها، محققًا ربحًا قدره 1.6 مليون دولار (6 ملايين ريال).
وأنتج الفرس “براذر ديريك” 6 خيول تحقق الفوز في السباقات الكبرى منها “سام سستر”، الفائزة بسباقين شهيرين في الفئتين الأولى والثانية.وفق “أخبار 24”.
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