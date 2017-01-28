احتفل رجل الاعمال الاستاذ صالح بن عبدالله المقبل بزواج ابنه الشاب سلطان على كريمة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المساعد ، وذلك بمنتجع الدرة للاحتفالات ، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وفدوا من القصيم والرياض وكافة مناطق المملكة.
شهد الاحتفال إقامة العرضة السعودية وسط مشاركة فاعلة من الحضور .
والخرج اليوم تبارك للعائلتين احتفالهما وتتمنى التوفيق للعروسين ، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير .
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