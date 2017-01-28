زار مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي الطفلتين المصابتين جراء الاعتداء عليهما من قبل الخادمة اﻹفريقية بمستشفى الملك فهد بجازان، حيث اطمأن على صحتهما؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
وأكد الدويسي: أن الحادثة حظيت بمتابعة شخصية من قبل سمو أمير المنطقة، ومدير اﻷمن العام، مشيراً أنه تم ضبط الخادمة اﻹفريقية وجرى إيقافها بسجن النساء بجازان، ومازالت التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب.وفق “تواصل”.
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